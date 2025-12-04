Fazenda: PIB do 3º tri mantém perspectiva de fechamento do hiato a partir do 2º semestre

A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda (SPE) afirma que o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre mantém a previsão de desaceleração da economia e fechamento do hiato do produto a partir da segunda metade deste ano. Em nota sobre o resultado do indicador, a Pasta informa que há um viés de alta na projeção de expansão da atividade, de 2,2%. "O carregamento estatístico até o terceiro trimestre já é de 2,2%, similar ao crescimento que a SPE projetava antes para o ano. No entanto, a expectativa continua sendo de crescimento positivo na margem ainda para o quarto trimestre, repercutindo, principalmente, uma leve melhora no desempenho dos serviços", diz a nota informativa da SPE, divulgada nesta quinta-feira, 4.

Mais cedo, o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, já havia dito ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que o desempenho do PIB no terceiro trimestre mostrava uma desaceleração da atividade em linha com o esperado, e reiterado a expectativa de um crescimento em torno de 2,2% a 2,3% para o acumulado de 2025. O PIB brasileiro cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2025, na comparação com o segundo, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira. O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,2%, e da estimativa da própria SPE, de 0,3%. Na nota informativa, a Pasta diz que as revisões realizadas pelo IBGE resultaram em uma revisão para cima no PIB do primeiro semestre, o que acentua a tendência de arrefecimento da economia. "Não se altera a perspectiva de desaquecimento econômico e de fechamento do hiato desenhada do segundo semestre de 2025 em diante", diz a nota da SPE, destacando a redução do carrego estatístico para 2026. Aberturas