Exportações para a China cresceram 41,0% em novembro e 4,2% no acumulado do ano

As exportações de produtos brasileiros para a China cresceram 41,0% em novembro, somando US$ 8,271 bilhões no mês. "A China foi o que puxou o movimento de exportação em novembro", destacou o diretor do Departamento de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, Herlon Brandão. No ano, as vendas para o país asiático cresceram 4,2%, somando US$ 92,912 bilhões.

Pelo lado das importações, houve alta de 3,1% nas compras vindas da China em outubro (totalizando US$ 5,704 bilhões) e de 12,1% (US$ 65,542 bilhões) de janeiro a novembro.