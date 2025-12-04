Estratégia de compras sustentáveis é entregue a Lula, que pede 'vista' antes de assinatura

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, antecipou aspectos da minuta de decreto que será apresentada ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para estabelecer a Estratégia Nacional de Compras Públicas Sustentáveis. Em sua fala na 6ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CDESS), Dweck disse que a iniciativa integra o esforço de "transformação do Estado brasileiro" conduzido pela pasta, com foco na gestão de pessoas, digitalização de serviços e modernização organizacional.

Ela ressaltou que o poder de compra do Estado tem papel central no estímulo à produção nacional, na inovação e na promoção do desenvolvimento sustentável.