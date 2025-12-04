Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Endividamento tem primeira queda após nove meses consecutivos de alta, diz CNC

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Às vésperas do fim de ano, os brasileiros tiveram um alívio mínimo, de 0,3%, no endividamento. Ainda assim, o resultado de novembro da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), apurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostra que o porcentual de famílias endividadas, de 79,2%, está acima do observado em novembro de 2024 (77%).

O resultado mensal não reverte o quadro de forte pressão sobre o orçamento das famílias, diz a pesquisa. Em outubro, o endividamento das famílias foi de 79,5% em outubro, maior patamar desde 2010.

A fatia de famílias inadimplentes também recuou, do ápice histórico de 30,5% para 30%, ainda superior aos 29,4% do ano anterior.

A proporção de famílias que declararam não ter condições de pagar as dívidas em atraso, ou seja, que permanecerão inadimplentes, completa o trio de indicadores que diminuiu. Passou de 13,2%, em outubro, para 12,9%, em novembro, menor nível desde agosto e igual ao de novembro de 2024.

A inadimplência encolheu em todas as faixas, com maior redução entre famílias com renda entre 3 e 5 salários mínimos, que também lideraram a queda da parcela das que afirmam não ter condições de pagar suas dívidas atrasadas.

Para a CNC, a pesquisa sugere melhora tanto da percepção quanto da estrutura das dívidas. No retrato geral, diminuiu o grupo que se considera "muito endividado" (16%) e aumentou o de "pouco endividado" (32,8%) e notou-se um esforço adicional das famílias com renda entre 3 e 5 salários mínimos para regularizar pendências.

A pesquisa considera como dívidas as contas a vencer nas modalidades cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações de carro e casa.

O economista-chefe da CNC, Fabio Bentes, comenta que o brasileiro aproveita a Black Friday para economizar nos presentes de fim de ano, pagando as faturas dessas compras com a segunda parcela do 13º salário. "Isso é um antídoto ao altíssimo nível de inadimplência e dos juros, principalmente do cartão de crédito, que são capazes de dobrar o valor de uma dívida em poucos meses", destaca Bentes.

Inadimplência prolongada

A proporção de famílias com contas em atraso por mais de 90 dias caiu de 49% para 48,5%, o menor nível desde agosto, reduzindo parcialmente o impacto dos juros acumulados no estoque de dívidas.

A fatia de consumidores que têm mais da metade dos rendimentos comprometidos com dívidas, por sua vez, caiu de 19,1% para 18,8%, depois de um aumento de dois meses consecutivos. A maioria (56,7%) segue com 11% a 50% da renda comprometida, resultando em comprometimento médio de 29,5% em novembro.

Por outro lado, o porcentual de famílias com dívidas por mais de um ano subiu pelo terceiro mês seguido, para 32,1%.

Apesar do recuo esperado para dezembro, a CNC espera que 2025 encerre com famílias significativamente mais endividadas (+2,4 pontos porcentuais) e mais inadimplentes (+0,5 ponto porcentual) do que no fim de 2024.

