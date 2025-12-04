Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Encomendas à indústria nos EUA sobem 0,2% em setembro ante agosto

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

As encomendas à indústria nos Estados Unidos subiram 0,2% em setembro ante agosto, a US$ 313,7 bilhões, segundo dados do Departamento do Comércio do país. O dado do mês anterior foi revisado para cima, de alta de 1,4% para ganho de 3%.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas tiveram alta de 0,6% na comparação mensal de setembro.

Sem a categoria de defesa, as encomendas apresentaram recuo de 0,1% no mesmo intervalo.

