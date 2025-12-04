Com tarifaço, exportações do Brasil aos EUA caíram 28,1% em novembro

As exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos caíram 28,1% em novembro (totalizando US$ 2,662 bilhões no mês passado, ante US$ 3,703 bilhões em novembro de 2024). A balança comercial com este parceiro comercial resultou num déficit de US$ 1,17 bilhão no mês passado.

Esta é a quarta queda consecutiva nas vendas aos EUA, após a imposição da sobretaxa de 50% aplicada pelo governo Donald Trump aos produtos brasileiros.