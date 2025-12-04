Cartões movimentam 35,3% do PIB brasileiro no 3º tri, mostra Abecs

O volume movimentado por cartões de crédito, débito e pré-pagos representou o equivalente a 35,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no terceiro trimestre, mostrou levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) divulgado nesta quinta-feira, 4. A proporção ficou 1 ponto porcentual superior à do mesmo período do ano passado.

O cartão de crédito liderou o movimento, com participação de 24,6% do PIB no trimestre, um avanço de 1,7 ponto porcentual no comparativo anual.