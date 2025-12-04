Bolsas da Europa têm rumo misto com montadoras em destaque após análises otimistas

São Paulo, 04/12/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta em um ambiente global de expectativas em relação à decisão de política monetária do Federal Reserve na próxima semana. As ações das montadoras sobem com análises otimistas para empresas do setor, enquanto os EUA sinalizam alívio regulatório.

Por volta das 7h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em alta de 0,29%, aos 577,91 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Londres cedia 0,01% e a de Paris ganhava 0,31%. Frankfurt marcava valorização de 0,68%. O mercado de Milão cedia 0,01% e Lisboa apontava queda de 0,25%. Madri subia 0,4%.

Ações da Porsche subiam 5,1% e as da Mercedes avançavam 4,11%, liderando entre as maiores altas porcentuais do DAX, em Frankfurt. Daimler, Volkswagen e BMW apontavam ganhos de mais de 3%. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na quarta-feira que planeja revogar as normas federais de economia de combustível para veículos de passageiros, em uma tentativa de aliviar a indústria automobilística dos EUA das exigências para a produção de carros com maior eficiência de combustível.

A Porsche utilizou uma recente apresentação para investidores para destacar que está preparando o terreno para uma recuperação significativa, segundo o Citi. A composição de produtos, o poder de precificação, a redução de custos e o lançamento de novos modelos até 2028 devem permitir que a Porsche recupere pelo menos a metade de sua meta de retorno sobre as vendas de 10% a 15%, escreveu o Citi.

Em Paris, a Renault subia 5% e a Stellantis, 3,8%. A Stellantis poderá retornar à América do Norte no próximo ano, escreve o analista Patrick Hummel, do UBS. O banco prevê que a empresa terá um aumento de 3 bilhões de euros no lucro operacional ajustado em 2026, impulsionado pela recuperação da participação de mercado e pela melhoria do mix de produtos devido à flexibilização das normas de emissão nos EUA.