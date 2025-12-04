Após críticas da Febraban, Nubank evita confronto: "Não vamos ficar respondendo aos ataques"

Na semana passada, em uma publicação no LinkedIn, sobre concentração bancária, o CEO do Nubank, David Vélez, alegava que o Nubank paga mais imposto que os grandes bancos e que contribui para o acirramento da concorrência. "Esses são os fatos, a despeito de muitas falsas narrativas lançadas por aqueles que não estão tolerando muito bem a competição e a transformação do setor", escreveu o executivo na ocasião.

O Nubank afirmou, nesta quinta-feira, 04, que não pretende "ficar respondendo a ataques", em reação às críticas da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Mais cedo, a entidade que representa os grandes bancos rebateu os argumentos de Vélez. Disse que a opção de usar as redes sociais e canais próprios sugere uma resistência em enfrentar contrapontos em um debate mais aberto.

"David Vélez apresenta o Nubank como 'campeão de inclusão financeira' e 'campeão de pagador de impostos'. Porém, há realidades que precisam ser enfrentadas e temos vários questionamentos", afirmou, ao classificar a postagem como "totalmente enviesada", escreveu a Febraban.

Em nota divulgada nesta quinta, a fintech disse que já apresentou sua posição e dados "baseados em sua trajetória de sucesso e na satisfação de mais de 110 milhões de clientes". Acrescentou também que prefere "focar a energia na oferta de melhores produtos e serviços financeiros no mercado".