Amcham: Brasil e EUA devem aprofundar diálogo por acordo bilateral

Após novembro mostrar o quarto mês de recuo consecutivo das exportações brasileiras aos Estados Unidos, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham) voltou a apontar a necessidade de um acordo entre os países para a retirada do tarifaço. Segundo a câmara de comércio, sobretaxas de até 50% seguem incidindo sobre mais de um terço das exportações brasileiras ao mercado americano.

Desde a aplicação da sobretaxa, em agosto, o desempenho das vendas aos Estados Unidos tem sido negativo. A Amcham observa que a retração tem sido generalizada, atingindo também produtos não afetados pelo tarifaço, como petróleo e celulose.