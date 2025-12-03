Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

TCU nega suspender leilão de óleo, mas vê falta de responsabilidade com estimativa de receita

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Tribunal de Contas da União (TCU) negou nesta quarta-feira, 03, a adoção de medida cautelar para a suspensão do leilão envolvendo as jazidas compartilhadas de Mero, Tupi e Atapu, após representação sobre o tema. Porém, a Corte deu ciência ao Ministério da Fazenda de que há descumprimento dos princípios da prudência e da responsabilidade na gestão fiscal com a inclusão no Orçamento de estimativas de receitas com alto grau de incerteza ou sem embasamento técnico considerado sólido, de acordo com a argumentação.

É mencionada especificamente a estimativa de receita de R$ 14,78 bilhões para o leilão envolvendo essas jazidas, quando o valor mínimo fixado pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) foi de R$ 10,2 bilhões para o mesmo certame, conforme informações no acórdão.

Foi reconhecido que há uma "urgência fiscal" fundamentando a decisão de autorizar, em caráter excepcional, o prosseguimento do leilão. Porém, caso haja alteração no cronograma de pagamentos, com recebimento de valores no exercício de 2026, esse caráter excepcional é derrubado. Nessa hipótese, o TCU fala em "burla" aos fundamentos da decisão desta quarta.

Ainda sobre o tema, o Tribunal decidiu dar ciência ao Ministério de Minas e Energia (MME) que o princípio da eficiência na Administração Pública é desrespeitado quando, para esses leilões, há ausência de estudos comparativos "entre as diversas alternativas de financiamento da União que justifiquem de forma clara a proposta mais vantajosa (ou menos onerosa) para o Estado".

O Tribunal cita, especificamente, os leilões envolvendo a celebração de acordos de individualização da produção em áreas não concedidas ou não partilhadas na área do pré-sal e em áreas estratégicas, bem como determinados contratos de partilha de produção, com vistas à alienação do direito à apropriação do excedente em óleo da União.

