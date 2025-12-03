TCU: Fazenda tem 120 dias para viabilizar funcionamento da Secretaria de Prêmios e Apostas

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou o prazo de 120 dias para o Ministério da Fazenda viabilizar o funcionamento da Secretaria de Prêmios e Apostas, com recursos humanos, tecnológicos e orçamentários compatíveis com as atribuições dessa unidade. No primeiro momento, o ministro Jhonatan de Jesus, relator, iria votar por recomendar tal encaminhamento.

O presidente da Corte, Vital do Rêgo, entendeu que haveria necessidade de fixar expressamente a determinação, visando o funcionamento da Secretaria para prevenir, por exemplo, o combate à lavagem de dinheiro relacionada ao mercado de apostas de cota fixa (bets).