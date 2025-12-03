Proposta regulatória do Reino Unido gera risco para bancos, apesar de resiliência em testes

Todos os principais bancos do Reino Unido mantiveram níveis de capital bem acima dos mínimos regulatórios no teste de estresse de 2025 do Banco da Inglaterra (BoE). No entanto, a proposta do Comitê de Política Financeira (FPC, na sigla em inglês) de reduzir os requisitos de capital pode representar problemas para as classificações se os bancos reduzirem materialmente as proporções de capital ou aumentarem o apetite por risco, diz a Fitch Ratings em relatório.

O FPC também planeja revisar os requisitos de índice de alavancagem no Reino Unido, à medida que os pesos médios de risco em queda tornaram o índice de alavancagem mais vinculativo. Esse potencial afrouxamento reflete a visão do Comitê de que o setor é mais resiliente do que em sua última avaliação, com os bancos adotando padrões de subscrição mais conservadores, estruturas de gestão de risco mais fortes e portfólios de ativos de maior qualidade, diz a Fitch.