PMI de serviços dos EUA cai a 54,1 em novembro, diz S&P; PMI composto recua a 54,2

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA caiu de 54,8 em outubro para 54,1 em novembro, segundo pesquisa final da S&P Global divulgada nesta quarta-feira, 3. O resultado definitivo de novembro contrariou a leitura preliminar e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de alta a 55 em ambos os casos.

O PMI composto dos EUA, que engloba serviços e indústria, recuou de 54,6 para 54,2 no mesmo período, também abaixo do cálculo inicial, de 54,8.