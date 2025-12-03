PMI de serviços dos Estados Unidos medido pelo ISM sobe a 52,6 em novembro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos EUA medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) subiu para 52,6 em novembro, ante 52,4 em outubro, segundo pesquisa divulgada pelo ISM nesta quarta-feira, 3.

O resultado de novembro ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda a 51,8.