Petróleo fecha em alta com continuidade de tensões geopolíticas globais

O petróleo WTI para janeiro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), teve avanço de 0,52% (US$ 0,31), a US$ 58,95 o barril. Já o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), subiu 0,35% (US$ 0,22), a US$ 62,67 o barril.

Os contratos futuros do petróleo encerraram a sessão desta quarta-feira, 3, em alta com a persistência de tensões globais com a aparente falta de avanço nas negociações para encerrar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Também no radar, o aumento nos estoques de petróleo dos Estados Unidos.

Mantendo o sinal positivo durante a maior parte do dia, a commodity chegou a perder ímpeto após a publicação dos dados de emprego do setor privado dos EUA, mas recuperaram o ritmo desde então, em meio a continuidade das tensões geopolíticas.

O acordo de paz entre russos e ucranianos ainda aparenta estar em sua fase inicial, sem grandes avanços", pontua o Goldman Sachs. Na primeira reunião entre o Kremlin e Washington, o assessor de política externa do presidente russo, Yuri Ushakov, afirmou que Vladimir Putin "aceitou algumas propostas americanas", mas disse que outras são "inaceitáveis".

"Os mercados de petróleo e os mercados de previsão não parecem precificar uma alta probabilidade de um acordo de paz em curto prazo e a remoção das sanções ao petróleo russo", continua o Goldman Sachs.

Para analistas da XMArabia, a geopolítica ajuda a manter os preços da commodity elevados, "enquanto as preocupações com a demanda e a incerteza macroeconômica impedem uma alta sustentada". Com isso, os preços do petróleo devem permanecer em leve tendência de alta, caso as condições atuais persistam.