Ouro fecha em alta, com ADP reforçando perspectiva de corte pelo Fed

Autor Agência Estado
Os contratos futuros de ouro voltaram a subir nesta quarta-feira, 3, retomando rali após pausa da véspera, conforme o mercado digere uma série de dados econômicos nos Estados Unidos, incluindo a eliminação de vagas no setor privado em novembro. A perspectiva de um mercado de trabalho mais morno contribui para a espera de possível corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima semana.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou em alta de 0,27%, a US$ 4.232,50 por onça-troy. Já a prata para março recuou 0,14%, a US$ 58,620 por onça-troy.

Os ganhos de metais preciosos oscilaram nesta sessão, em meio a uma série de dados divergentes sobre emprego e serviços dos EUA, que mantiveram inalteradas expectativas para corte de juros pelo BC americano na próxima semana, segundo monitoramento do CME Group. A Capital Economics compartilha essa visão e projeta ainda que o BC americano acompanhará a decisão de uma mensagem mais hawkish sobre a perspectiva de futuros afrouxamentos.

A alta do ouro pode ser desafiada se o sentimento melhorar em 2026 e as alocações de capital retornarem para ativos de risco, diz Alexandra Symeonidi, da William Blair. Embora o posicionamento em futuros esteja acima das médias de longo prazo, está bem abaixo dos picos de 2025, sinalizando provavelmente menos otimismo no metal dourado após uma impressionante alta desde o início do ano, afirma.

Ainda no radar dos investidores, os ETFs aumentaram suas participações em ouro pelo quinto dia consecutivo, adicionando 194.788 onças-troy, diz o ANZ, marcando maior aumento em um único dia desde 21 de outubro.

*Com informações da Dow Jones Newswires

