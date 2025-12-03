Ministério da Justiça e entidades lançam plano de combate a fraudes bancárias digitais

A Aliança Nacional de Combate a Fraudes Bancárias Digitais lançou um plano de ação conjunta com 23 iniciativas prioritárias para a atuação do Estado e da sociedade no tema pelos próximos cinco anos. Formalmente formado em fevereiro de 2025, o grupo reúne agentes públicos e privados, como o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Zetta. Segundo o ministério, o plano representa um compromisso do governo federal com o apoio direto da iniciativa privada para proporcionar um ambiente digital seguro.

Entre as mais de duas dúzias de iniciativas, estão a criação do BC Protege+, anunciada pelo Banco Central na segunda-feira, 1º, e o compartilhamento de dados entre os setores público e privado relacionados a fraudes e golpes. O plano é estruturado em quatro ondas. Sendo a primeira já iniciada em julho de 2025 e indo até abril de 2026. As 23 iniciativas devem ser contempladas nas três primeiras etapas, permitindo que a quarta, prevista ocorrer entre maio de 2028 e 2030, abarque "novos itens que se façam prioritários". O desenho foi apresentado nesta quarta-feira, em evento realizado no Ministério da Justiça. Na ocasião, foram destacadas três ações classificadas como imediatas; a criação de um site para a população, o desenvolvimento de um tipologia, e a disponibilização de um painel com dados sobre fraudes bancárias. No site, o usuário pode encontrar o passo a passo de como deve agir em situações de golpe como perda financeira, roubo de celular, invasão ou clonagem de conta bancária e invasão do Gov.br. Já tipologia define 41 modalidades de práticas criminosas e visa impedir que situações iguais sejam tratadas como diferentes e o oposto também. O painel de dados traz informações sobre variadas tipos de fraudes e golpes, assim como informações sobre quando elas ocorreram e dados como sexo e escolaridade das vítimas.

Durante sua participação no evento, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, celebrou o lançamento do plano e destacou o painel. "Pela primeira vez, o Estado coloca em relevo a questão", disse. Lewandowski frisou que o Estado precisa agir e intervir com toda a energia no combate às fraudes e aos golpes digitais, mas que, tendo em conta a complexidade do fenômeno da criminalidade hoje é preciso que a sociedade também participe desse combate, principalmente em relação às fraudes bancárias. "O Estado, sozinho, não consegue enfrentar. A sociedade, o homem comum, as entidades financeiras, enfim, as empresas, de modo geral, o setor privado, a sociedade civil, precisam se engajar nesse combate", disse.

O ministro ressaltou também que o plano lançado hoje não é uma entrega pronta e acabada, mas sim um projeto que irá se materializar ao longo dos próximos cinco anos. Confira o cronograma esperado para as três primeiras etapas: 1 - Entre julho de 2025 e abril de 2026:

Criação do BC PROTEGE+ para a prevenção de abertura de contas fraudulentas; Aprimoramento dos processos de ativação e verificação de linhas telefônicas; Ampliação da rastreabilidade das transações financeiras;