Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mercado Livre diz que busca zerar presença de produtos irregulares no marketplace

Mercado Livre diz que busca zerar presença de produtos irregulares no marketplace

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A respeito da apreensão de 2,5 mil itens irregulares em um dos seus centros de distribuição, o Mercado Livre informou que está em constante aprimoramento com o objetivo de chegar o mais próximo possível de zerar a presença de qualquer produto irregular em sua plataforma.

A apreensão das mercadorias foi parte de uma operação conduzida pela Receita Federal e pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) durante a Black Friday.

A companhia alegou que o volume apreendido é equivalente a 2,03% do estoque em categorias sujeitas à normativa da Anatel e 0,28% do estoque total desse centro de distribuição.

O Mercado Livre afirmou que ainda não foi formalmente intimado pela Anatel sobre o relatório final da fiscalização, detalhando as eventuais irregularidades identificadas pela agência. Entretanto, a empresa informou que já compartilhou os dados dos vendedores que tiveram os seus produtos retidos pela fiscalização, reafirmando o seu perfil colaborativo com a Anatel.

O grupo lembrou ainda que encontra-se classificado como "empresa conforme", pela própria Anatel em 2024, com índice de confiabilidade de 90%, segundo o Informe nº 90/2024.

Em nota, o Mercado Livre reafirmou seu compromisso com a segurança e a integridade do marketplace, por meio de medidas robustas como o Brand Protection Program (BPP), a Aliança Antipirataria (MACA) e outras ações reconhecidas por autoridades, incluindo o Prêmio Nacional de Combate à Pirataria 2023, concedido pelo Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar