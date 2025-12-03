Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MDIC retoma investigação de antidumping contra leite em pó do Mercosul

Autor Agência Estado
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) aceitou o recurso protocolado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e vai retomar a investigação sobre práticas de dumping contra o leite em pó proveniente do Mercosul. A decisão foi anunciada em reunião com representantes do setor produtivo, parlamentares do setor leiteiro e o vice-presidente e ministro, Geraldo Alckmin, na tarde desta terça-feira na sede da pasta.

Na prática, o governo mudou o entendimento e voltou a entender que o leite in natura é similar ao leite em pó importado. Inicialmente, o entendimento do governo era de que o leite importado era semelhante ao leite em pó, processado pela indústria, e não o leite in natura, produzido pelos pecuaristas, que pediram a abertura da investigação de dumping pela CNA.

Já o setor produtivo alega que há similaridade entre o leite in natura e o leite em pó processado e, portanto, o pedido pode ser representado pela entidade, conforme jurisprudência dos últimos 25 anos.

O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin admitiu as dificuldades enfrentadas e o cenário complexo dos pequenos produtores ao explicar a decisão.

O vice-presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA, Jônadan Ma, classificou a decisão do governo como "uma ação concreta de defesa ao produtor e à indústria nacional", diante dos prejuízos causados pelas importações aos pecuaristas de leite no País, principalmente sobre os pequenos produtores. O processo tem previsão de ser concluído em junho de 2026. Ma defendeu a aplicação de direitos antidumping provisórios para minimizar os impactos negativos ao setor leiteiro enquanto a investigação prossegue.

Segundo ele, com a decisão, a produção nacional poderá ser preservada de práticas desleais de comércio e evita-se a dependência do mercado externo no médio e no longo prazo.

Em nota, a CNA afirmou que aguarda a determinação preliminar positiva de dumping, dano e nexo causal para aplicação de direitos antidumping provisórios "tão logo seja possível".

