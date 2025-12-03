Lutnick diz que tarifas não são culpadas por números fracos de emprego dos EUA e ataca Powell

Ainda sobre a política tarifária da administração do presidente norte-americano, Donald Trump, ele defendeu que o governo deve vencer o caso de tarifas na Suprema Corte, mas caso as alíquotas sejam consideradas ilegais, há outros instrumentos para regular as importações. "Teremos tarifas de qualquer forma no futuro", ressaltou.

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, defendeu que as tarifas não são culpadas pelos números fracos de emprego do país, em entrevista para a CNBC nesta quarta-feira, 3. O comentário acontece depois de o relatório de empregos no setor privado da ADP apresentar perda de vagas.

Lutnick disse que a União Europeia (UE) precisa implementar os pontos que foram negociados no acordo antes de progredirem com novas conversas e que o bloco "deseja muito" um acordo siderúrgico com Washington. No entanto, ele mencionou que as economias europeias estão "atacando" o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) ao imporem regras. "As regras tecnológicas da UE estão custando muito caro para eles", afirmou.

Sobre outros acordos, Lutnick descartou comentar o andamento do acordo com Taiwan, já que os EUA estão "em meio as negociações", mas ressaltou que um acordo com a ilha autônoma pode trazer mais investimentos aos americanos.

"Nosso objetivo é trazer fabricação de chips, medicamentos para os EUA. Precisamos treinar 5 milhões de americanos para empregos na indústria de semicondutores. A Xlight está tentando impulsionar a fabricação de chips", afirmou.

Lutnick ainda disse que vê o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA em 4% em 2026; que o IPO de Fannie Mae & Freddie Mac acontecerá mais cedo do que se imagina; e que Trump pediu sua opinião sobre o próximo presidente do Federal Reserve (Fed), que substituirá Jerome Powell. "Trump tem uma boa lista de candidatos. O Powell é político, ridículo. As taxas de juros deveriam ser mais baixos, todos sabem disso", opinou.