Lutnick diz que tarifas não são culpadas por números fracos de emprego dos EUA e ataca Powell
O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, defendeu que as tarifas não são culpadas pelos números fracos de emprego do país, em entrevista para a CNBC nesta quarta-feira, 3. O comentário acontece depois de o relatório de empregos no setor privado da ADP apresentar perda de vagas.
Ainda sobre a política tarifária da administração do presidente norte-americano, Donald Trump, ele defendeu que o governo deve vencer o caso de tarifas na Suprema Corte, mas caso as alíquotas sejam consideradas ilegais, há outros instrumentos para regular as importações. "Teremos tarifas de qualquer forma no futuro", ressaltou.
Lutnick disse que a União Europeia (UE) precisa implementar os pontos que foram negociados no acordo antes de progredirem com novas conversas e que o bloco "deseja muito" um acordo siderúrgico com Washington. No entanto, ele mencionou que as economias europeias estão "atacando" o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) ao imporem regras. "As regras tecnológicas da UE estão custando muito caro para eles", afirmou.
Sobre outros acordos, Lutnick descartou comentar o andamento do acordo com Taiwan, já que os EUA estão "em meio as negociações", mas ressaltou que um acordo com a ilha autônoma pode trazer mais investimentos aos americanos.
"Nosso objetivo é trazer fabricação de chips, medicamentos para os EUA. Precisamos treinar 5 milhões de americanos para empregos na indústria de semicondutores. A Xlight está tentando impulsionar a fabricação de chips", afirmou.
Lutnick ainda disse que vê o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA em 4% em 2026; que o IPO de Fannie Mae & Freddie Mac acontecerá mais cedo do que se imagina; e que Trump pediu sua opinião sobre o próximo presidente do Federal Reserve (Fed), que substituirá Jerome Powell. "Trump tem uma boa lista de candidatos. O Powell é político, ridículo. As taxas de juros deveriam ser mais baixos, todos sabem disso", opinou.