HSBC escolhe Brendan Nelson como novo chairman após busca de um ano para suceder Mark Tucker

O maior banco da Europa em ativos buscou candidatos no fim de 2024 para substituir Tucker. A presidência exige articulação em Londres, Pequim e Washington e capacidade de lidar com tensões geopolíticas, já que o banco, sediado no Reino Unido, obtém grande parte de sua receita na Ásia.

O HSBC nomeou Brendan Nelson como chairman após uma busca de um ano para preencher um dos cargos mais importantes do setor financeiro global. Nelson, 76, veterano da KPMG, entrou no conselho em 2023 e atuava como chairman interino desde outubro. Ele sucede Mark Tucker, que deixou o banco em setembro para ingressar na seguradora AIA.

A nomeação ocorre durante a reestruturação conduzida pelo CEO Georges Elhedery, que assumiu em 2024 e vem promovendo cortes de pessoal e reorganização de divisões. Nelson liderou a área global de serviços financeiros da KPMG, assessorando bancos, e já integrou os conselhos da BP e do Royal Bank of Scotland.

Entre os concorrentes estavam George Osborne, ex-chefe do Tesouro britânico, e Kevin Sneader, ex-líder da McKinsey hoje no Goldman Sachs. A diretora sênior independente Ann Godbehere disse que Nelson mostrou liderança sólida como interino. O banco afirmou ter avaliado candidatos internos e externos.

Antes do anúncio, Elhedery afirmou que Nelson não pretendia cumprir um mandato tradicional de seis a nove anos. O comunicado do HSBC não especificou a duração do cargo, deixando aberta a possibilidade de um período mais curto enquanto o conselho define um nome de longo prazo.

No Reino Unido, ao contrário dos EUA, chairmen costumam ser externos, trazendo independência e capacidade de enfrentar a gestão. Fonte: Dow Jones Newswires