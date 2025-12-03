Haddad: até R$ 80 bi por ano deixaram de ser investidos em saúde com teto de gastos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a regra do teto de gastos drenava R$ 80 bilhões do Ministério da Saúde e que isso foi recomposto. Ele participou de coletiva de imprensa na Pasta ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para assinar acordo de cooperação sobre vício em apostas esportivas.

"A saúde perdeu muito recurso. Nós podemos estar falando alguma coisa ao redor de R$ 80 bilhões por ano que deixaram de ser investidos em saúde por conta de uma regra fiscal que drenava o recurso do SUS Sistema Único de Saúde. O presidente Lula se comprometeu a repor o dinheiro do SUS. Isso está feito", disse Haddad.