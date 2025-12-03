Fitch vê crescimento abaixo do potencial no Reino Unido para 2026

A Fitch elevou sua previsão de crescimento do PIB do Reino Unido para 2025, de 1,2% para 1,4%, no entanto, a agência demonstra bastante pessimismo sobre a economia. Os dados mensais sugerem que o PIB perdeu impulso no terceiro trimestre e os dados iniciais e pesquisas para o quarto trimestre apontam para uma fraqueza contínua, em parte devido à incerteza antes do Orçamento de Outono.

A economia do Reino Unido está a caminho de um crescimento abaixo do potencial, com aumento do desemprego em 2026, diz a Fitch Ratings em relatório publicado nesta quarta-feira, 03.

No Japão, a demanda sólida por investimentos em capital, o crescimento real dos salários e o estímulo fiscal provavelmente apoiarão a economia até 2027.

"Uma queda pontual no investimento habitacional e o comércio líquido volátil levaram a uma contração do PIB de 0,4% no terceiro trimestre de 2025, mas acreditamos que isso não sinaliza uma recessão duradoura. O consumo e o investimento empresarial foram fortes e esperamos que o crescimento retome a partir do quarto trimestre", pontua o relatório.

Para o México, a Fitch manteve a previsão de crescimento para 2025 em 0,4% e aumentou a de 2026 em 0,1 ponto porcentual, para 1,3%. "Esperamos que os desafios continuem afetando a economia, incluindo a incerteza comercial, o crescimento mais fraco dos salários e a política fiscal restritiva", acrescenta.

Dada a perspectiva fraca e a contração do terceiro trimestre, o BC mexicano reduziu pela metade sua expectativa de crescimento para 2025 para 0,3% em seu cenário central; Para 2026 e 2027, prevê crescimento de 1,1% e 2%, respectivamente, relembra a Fitch.