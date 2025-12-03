Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fitch vê crescimento abaixo do potencial no Reino Unido para 2026

Fitch vê crescimento abaixo do potencial no Reino Unido para 2026

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A economia do Reino Unido está a caminho de um crescimento abaixo do potencial, com aumento do desemprego em 2026, diz a Fitch Ratings em relatório publicado nesta quarta-feira, 03.

A Fitch elevou sua previsão de crescimento do PIB do Reino Unido para 2025, de 1,2% para 1,4%, no entanto, a agência demonstra bastante pessimismo sobre a economia. Os dados mensais sugerem que o PIB perdeu impulso no terceiro trimestre e os dados iniciais e pesquisas para o quarto trimestre apontam para uma fraqueza contínua, em parte devido à incerteza antes do Orçamento de Outono.

No Japão, a demanda sólida por investimentos em capital, o crescimento real dos salários e o estímulo fiscal provavelmente apoiarão a economia até 2027.

"Uma queda pontual no investimento habitacional e o comércio líquido volátil levaram a uma contração do PIB de 0,4% no terceiro trimestre de 2025, mas acreditamos que isso não sinaliza uma recessão duradoura. O consumo e o investimento empresarial foram fortes e esperamos que o crescimento retome a partir do quarto trimestre", pontua o relatório.

Para o México, a Fitch manteve a previsão de crescimento para 2025 em 0,4% e aumentou a de 2026 em 0,1 ponto porcentual, para 1,3%. "Esperamos que os desafios continuem afetando a economia, incluindo a incerteza comercial, o crescimento mais fraco dos salários e a política fiscal restritiva", acrescenta.

Dada a perspectiva fraca e a contração do terceiro trimestre, o BC mexicano reduziu pela metade sua expectativa de crescimento para 2025 para 0,3% em seu cenário central; Para 2026 e 2027, prevê crescimento de 1,1% e 2%, respectivamente, relembra a Fitch.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar