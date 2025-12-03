Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fitch eleva previsão para PIB da China em 2025, mas mantém em 2026; UE é revisada para cima

Fitch eleva previsão para PIB da China em 2025, mas mantém em 2026; UE é revisada para cima

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Fitch Ratings elevou suas previsões para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China este ano em 0,1 ponto porcentual, para 4,8%, mas manteve projeção de desaceleração a 4,1% em 2026 e 2027, segundo relatório trimestral de perspectivas econômicas divulgado nesta quarta-feira, 3. As estimavas de crescimento da zona do euro também aumentaram para 1,4% em 2025 e 1,3% em 2026, de 1,1% para ambos os casos no documento de setembro.

O investimento em ativos fixos (IAF) na China tem caído em termos anuais desde junho, um padrão sem precedentes fora da pandemia de covid-19, alerta a Fitch. Somente investimentos no setor imobiliário contraíram consecutivamente por quatro anos com o colapso da atividade, contabilizando agora cerca de 25% do IAF, de 40% em 2021.

"Esperamos que o investimento se estabilize e depois se recupere levemente no próximo ano; mas com a deflação entrincheirada, não revisamos para cima o crescimento de 2026, apesar da recente queda nas tarifas dos EUA em relação ao país", aponta.

Por outro lado, a Fitch elevou as expectativas de inflação da China em 2025, de 0,4% em setembro para 0,7% em dezembro, prevendo aceleração a 1,3% em 2026 e a 1,5% em 2027.

Já a zona do euro evitou uma contração do PIB esperada no terceiro trimestre, após uma antecipação das exportações dos EUA. A dinâmica do crédito está melhorando, e agora a Fitch diz ter uma ideia mais clara da escala do afrouxamento fiscal alemão à frente, que deve impulsionar substancialmente o crescimento, enquanto a inflação permanece entorno da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE).

"Parte da resiliência recente no crescimento global é simplesmente uma consequência do rápido aumento da dívida pública", comenta o relatório, já que as maiores economias do mundo estão fornecendo suporte em larga escala à demanda agregada por meio de empréstimos públicos.

A Fitch estima que o empréstimo combinado do governo geral dos EUA e da China será equivalente a cerca de US$ 4 trilhões, ou 4% do PIB global este ano e no próximo.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

China

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar