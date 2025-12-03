Fitch eleva previsão para PIB da China em 2025, mas mantém em 2026; UE é revisada para cima

O investimento em ativos fixos (IAF) na China tem caído em termos anuais desde junho, um padrão sem precedentes fora da pandemia de covid-19, alerta a Fitch. Somente investimentos no setor imobiliário contraíram consecutivamente por quatro anos com o colapso da atividade, contabilizando agora cerca de 25% do IAF, de 40% em 2021.

A Fitch Ratings elevou suas previsões para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China este ano em 0,1 ponto porcentual, para 4,8%, mas manteve projeção de desaceleração a 4,1% em 2026 e 2027, segundo relatório trimestral de perspectivas econômicas divulgado nesta quarta-feira, 3. As estimavas de crescimento da zona do euro também aumentaram para 1,4% em 2025 e 1,3% em 2026, de 1,1% para ambos os casos no documento de setembro.

"Esperamos que o investimento se estabilize e depois se recupere levemente no próximo ano; mas com a deflação entrincheirada, não revisamos para cima o crescimento de 2026, apesar da recente queda nas tarifas dos EUA em relação ao país", aponta.

Por outro lado, a Fitch elevou as expectativas de inflação da China em 2025, de 0,4% em setembro para 0,7% em dezembro, prevendo aceleração a 1,3% em 2026 e a 1,5% em 2027.

Já a zona do euro evitou uma contração do PIB esperada no terceiro trimestre, após uma antecipação das exportações dos EUA. A dinâmica do crédito está melhorando, e agora a Fitch diz ter uma ideia mais clara da escala do afrouxamento fiscal alemão à frente, que deve impulsionar substancialmente o crescimento, enquanto a inflação permanece entorno da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE).

"Parte da resiliência recente no crescimento global é simplesmente uma consequência do rápido aumento da dívida pública", comenta o relatório, já que as maiores economias do mundo estão fornecendo suporte em larga escala à demanda agregada por meio de empréstimos públicos.