Fazenda e Saúde lançam acordo de cooperação com autoexclusão centralizada para bets

Os ministérios da Fazenda e Saúde assinaram nesta quarta-feira, 3, um acordo de cooperação para trocar informações e enfrentar a dependência de apostas online, as bets. A principal novidade é a criação de uma plataforma centralizada para a chamada "autoexclusão" dos apostadores, que estará disponível a partir do próximo dia 10. Na plataforma, qualquer pessoa vai poder cadastrar seus dados e excluir seu CPF de todos os ambientes de apostas - na prática, ficando impedida de usar bets.

O próprio usuário define o período de "autoexclusão", que vai de um a doze meses. Há também a opção de selecionar um período indeterminado, até solicitar o fim da restrição. Hoje, casas de apostas já têm serviço de autoexclusão, mas os usuários precisam se excluir de cada bet, individualmente. Durante a apresentação do acordo, o secretário de Prêmios e Apostas da Fazenda, Régis Dudena, disse que cerca de 950 mil pessoas já usam esse serviço, mas que era necessário criar uma ferramenta centralizada. Ele explicou que a plataforma também vai servir para outras finalidades, e pode receber novos inputs do Ministério da Saúde.