Fazenda e Saúde lançam acordo de cooperação com autoexclusão centralizada para bets
Os ministérios da Fazenda e Saúde assinaram nesta quarta-feira, 3, um acordo de cooperação para trocar informações e enfrentar a dependência de apostas online, as bets. A principal novidade é a criação de uma plataforma centralizada para a chamada "autoexclusão" dos apostadores, que estará disponível a partir do próximo dia 10.
Na plataforma, qualquer pessoa vai poder cadastrar seus dados e excluir seu CPF de todos os ambientes de apostas - na prática, ficando impedida de usar bets.
O próprio usuário define o período de "autoexclusão", que vai de um a doze meses. Há também a opção de selecionar um período indeterminado, até solicitar o fim da restrição.
Hoje, casas de apostas já têm serviço de autoexclusão, mas os usuários precisam se excluir de cada bet, individualmente.
Durante a apresentação do acordo, o secretário de Prêmios e Apostas da Fazenda, Régis Dudena, disse que cerca de 950 mil pessoas já usam esse serviço, mas que era necessário criar uma ferramenta centralizada.
Ele explicou que a plataforma também vai servir para outras finalidades, e pode receber novos inputs do Ministério da Saúde.
A plataforma de autoexclusão vai ficar disponível pelo gov.br, para contas com nível prata ou ouro. Haverá links para a ouvidoria do SUS e o serviço Meu SUS Digital, com orientações para os apostadores buscarem ajuda.
O acordo, com prazo de cinco anos, também prevê a troca de informações entre as duas pastas, para cuidado dos apostadores.