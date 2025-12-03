Estoques de petróleo nos EUA sobem 600 mil barris, revela DoE
Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 600 mil barris, a 427,5 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 1,7 milhão de barris.
Os estoques de gasolina subiram 4,5 milhões de barris, a 214,4 milhões de barris, ante expectativa de estabilidade. Já os estoques de destilados aumentaram em 2,1 milhões de barris, a 114,3 milhões de barris, contrariando recuo esperado de 100 mil barris.
A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 92,3% a 94,1%, superando expectativa de alta a 93%.
Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de cerca de 500 mil barris, a 21,3 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu para 13,815 milhões de barris na semana.
A divulgação desta semana foi atrasada em meio a "problemas técnicos" no DoE, informou o órgão no X. No horário em que os dados costumam ser divulgados, a página do DoE foi atualizada parcialmente, mas os números dessa semana não foram publicados. O site exibiu durante cerca de 40 minutos uma mensagem de erro de conexão com o servidor do Departamento, durante as tentativas de acesso aos documentos.