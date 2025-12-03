Estoques de petróleo nos EUA sobem 600 mil barris, revela DoE

Os estoques de gasolina subiram 4,5 milhões de barris, a 214,4 milhões de barris, ante expectativa de estabilidade. Já os estoques de destilados aumentaram em 2,1 milhões de barris, a 114,3 milhões de barris, contrariando recuo esperado de 100 mil barris.

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 600 mil barris, a 427,5 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 1,7 milhão de barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 92,3% a 94,1%, superando expectativa de alta a 93%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de cerca de 500 mil barris, a 21,3 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu para 13,815 milhões de barris na semana.

A divulgação desta semana foi atrasada em meio a "problemas técnicos" no DoE, informou o órgão no X. No horário em que os dados costumam ser divulgados, a página do DoE foi atualizada parcialmente, mas os números dessa semana não foram publicados. O site exibiu durante cerca de 40 minutos uma mensagem de erro de conexão com o servidor do Departamento, durante as tentativas de acesso aos documentos.