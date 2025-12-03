Dólar cai a R$ 5,31 de olho em Fed após dados do mercado de trabalho nos EUA

O dólar emendou nesta quarta-feira, 3, o segundo pregão consecutivo de queda firme em relação ao real, em movimento alinhado ao comportamento da moeda americana no exterior. Dados fracos do mercado de trabalho nos EUA endossaram as apostas de que o Federal Reserve vai reduzir os juros na semana que vem. Com mínima a R$ 5,2992, no início da tarde, o dólar à vista encerrou em baixa de 0,32%, a R$ 5,3133 - menor valor de fechamento desde 14 de novembro (R$ 5,2973). A divisa recua 0,40% nos primeiros três pregões de dezembro, após perdas de 0,85% em novembro. No ano, a desvalorização é de 14,03%.

O economista-chefe da Análise Econômica, André Galhardo, observa que a dinâmica do mercado de câmbio local é ditada pelo ambiente externo favorável a divisas emergentes. Ele acrescenta, contudo, que o quadro macroeconômico local, com dados mostrando resiliência da atividade, contribui para o bom desempenho do real. "Essa resiliência da atividade, vista nos números da indústria e do emprego, sugere um BC mais conservador e eleva as dúvidas sobre corte da Selic em janeiro", afirma Galhardo, ressaltando que, com o recuo das expectativas de inflação e a manutenção em 15% ao ano, a taxa real de juros está subindo. "Isso atrai capital para cá". Pesquisa ADP divulgada pela manhã mostrou que o setor privado perdeu 32 mil vagas em novembro, na contramão do esperado por analistas, que previam geração de 40 mil postos de trabalho no mês passado. As expectativas se voltam agora para a divulgação do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) de agosto, na sexta-feira. Ferramenta de monitoramento do CME Grupo mostra que as chances de que o Fed anuncie no próximo dia 10 um corte de 25 pontos-base da taxa de juros americana beiram os 90%. Termômetro do desempenho do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, em especial euro e iene, o índice DXY operou em queda firme ao longo do dia e rompeu o piso dos 99,000 pontos, com mínima aos 98,828 pontos. Entre pares do real, destaque para os ganhos de mais de 1% do peso colombiano. Peso chileno e rand sul-africano tiveram desempenho um pouco melhor que a moeda brasileira.