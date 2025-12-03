Diretor interino de investimento do Rioprevidência é exonerado em meio ao caso do Banco Master

A exoneração foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 3. Leal ocupava o cargo comissionado de gerente de Operações e Investimento do Rioprevidência, que é ligado à Secretaria de Estado da Fazenda. O Estadão tenta contato com o diretor exonerado e com o Rioprevidência.

O diretor interino de investimentos do Rioprevidência, Pedro Pinheiro Guerra Leal, foi exonerado pelo governo do Rio de Janeiro. Ele fazia parte do comitê que aprovou investimentos do fundo de pensão dos servidores estaduais aposentados no Banco Master, que teve a liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central.

O Rioprevidência é o responsável pelo pagamento dos servidores aposentados e pensionistas do governo estadual do Rio de Janeiro. Logo, as alocações de investimentos precisam garantir a segurança e o equilíbrio financeiro do sistema previdenciário.

No entanto, desde 2024, o Tribunal de Contas do Estado Rio de Janeiro (TCE-RJ) investiga possíveis irregularidades nas alocações dos recursos previdenciários em ativos em desacordo com as regras de investimento. O órgão apurou que o Rioprevidência chegou a concentrar cerca de 25% dos seus recursos - equivalente a R$ 2,6 bilhões - em Letras Financeiras (LF) e fundos de investimentos vinculados ao Banco Master.

Em comunicado, o Rioprevidência negou o valor e disse que o montante vem sendo "equivocadamente veiculado" devido a "um cálculo feito pelo TCE-RJ, que inclusive já foi esclarecido pelo Rioprevidência em recurso apresentado à Corte de Contas". O fundo diz que o valor efetivamente aplicado foi de aproximadamente R$ 960 milhões em Letras Financeiras, e que atualmente está em negociação para substituir as letras por precatórios federais.

No fim de novembro, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) expediu recomendação ao Rioprevidência e à Secretaria da Fazenda para a adoção de medidas destinadas a proteger o patrimônio previdenciário do Estado e recuperar eventuais perdas decorrentes da liquidação do Banco Master.