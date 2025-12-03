Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Correção: Setor privado dos EUA perde 32 mil empregos em novembro, mostra ADP

Correção: Setor privado dos EUA perde 32 mil empregos em novembro, mostra ADP

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A matéria publicada anteriormente continha uma incorreção no último parágrafo. A data prevista para divulgação do payroll é 16 de dezembro, e não 12 de dezembro, como informado. Segue a versão corrigida.

O setor privado dos Estados Unidos perdeu 32 mil empregos em novembro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 3 pela ADP. O resultado contrastou com a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam geração de 40 mil postos de trabalho no mês passado.

O dado costuma anteceder a divulgação do relatório oficial de emprego dos EUA, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público.

Contudo, diante da paralisação das atividades do governo americano, a publicação do payroll ocorrerá apenas no dia 16 de dezembro, segundo o Departamento de Trabalho dos EUA.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA EMPREGOS

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar