Correção: Setor privado dos EUA perde 32 mil empregos em novembro, mostra ADP

A matéria publicada anteriormente continha uma incorreção no último parágrafo. A data prevista para divulgação do payroll é 16 de dezembro, e não 12 de dezembro, como informado. Segue a versão corrigida.

O setor privado dos Estados Unidos perdeu 32 mil empregos em novembro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 3 pela ADP. O resultado contrastou com a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam geração de 40 mil postos de trabalho no mês passado.