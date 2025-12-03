Bolsas de NY trocam sinal e fecham em alta, impulsionadas por bancos e energia; techs caem

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta quarta-feira em alta, deixando em segundo plano a pressão deflagrada pela Microsoft entre ações de tecnologia. Os índices receberam impulso do setor bancário e de energia, conforme o mercado ponderava uma série de indicadores dados dos EUA e relatos de que Kevin Hassett é o favorito para assumir a presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O Dow Jones fechou em alta de 0,86%, aos 47.882,83 pontos, o S&P 500 subiu 0,30%, aos 6.849,95 pontos, enquanto o Nasdaq avançou 0,17%, aos 23.454,09 pontos.

O dia começou no vermelho em Wall Street, com os índices pressionados pela queda de ações do setor de tecnologia após relatos que a Microsoft teria reduzido cotas de vendas para softwares de inteligência artificial (IA) - informação posteriormente negada pela empresa, que ainda encerrou em queda de 1,04%. Em contrapartida, a Marvell saltou 7,94% depois de agradar em resultados corporativos positivos. A Salesforce, que divulga o balanço após o fechamento do mercado, teve alta de 1,71%. As bolsas inverteram sinal e passaram a subir, a medida que investidores ponderavam dados divergentes sobre emprego e serviços nos EUA. Para a Capital Economics, as leituras devem ser suficientes para convencer o Fed a cortar juros na próxima semana, expectativa semelhante a do mercado, segundo monitoramento do CME Group. O mercado acompanha ainda a possível nomeação do conselheiro econômico de Trump, Kevin Hassett, para substituir o atual presidente do Fed, Jerome Powell.