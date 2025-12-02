Lula liga para Trump e aborda tarifaço e crime organizado

Presidente Lula cumprimenta o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante encontro em Kuala Lumpur, na Malásia / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O Governo Federal divulgou nesta terça-feira, 2 de dezembro, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou ligou às 12h (horário de Brasília) para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Dentre os temas, falaram sobre agenda comercial e econômica, envolvendo o tarifaço, além do combate ao crime organizado internacional.