Lula liga para Trump e aborda tarifaço e crime organizado

O presidente da República destacou as recentes operações realizadas com vistas a asfixiar financeiramente o crime organizado e identificou ramificações que operam a partir do Exterior
O Governo Federal divulgou nesta terça-feira, 2 de dezembro, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou ligou às 12h (horário de Brasília) para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Dentre os temas, falaram sobre agenda comercial e econômica, envolvendo o tarifaço, além do combate ao crime organizado internacional.

A chamada durou 40 minutos, e o Planalto divulgou que a conversa foi “muito produtiva”.

“O presidente Lula igualmente ressaltou a urgência em reforçar a cooperação com os EUA para combater o crime organizado internacional. Destacou as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal com vistas a asfixiar financeiramente o crime organizado e identificou ramificações que operam a partir do Exterior”, informou o comunicado.

Conforme o relato, o presidente Trump ressaltou “total disposição em trabalhar junto com o Brasil” e disse que dará todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas.

Ambos concordaram em voltar a conversar em breve sobre o andamento dessas iniciativas.

