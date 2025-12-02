IBGE: avanço na indústria em outubro foi puxado por extração de petróleo, minério e gás natural

A alta de 0,1% na produção industrial nacional em outubro ante setembro foi puxada pela expansão de 3,6% nas indústrias extrativas. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O avanço foi impulsionado pelo crescimento na extração de petróleo, minério de ferro e gás natural, apontou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.

Na passagem de setembro para outubro, houve aumentos em 12 dos 25 ramos industriais pesquisados. Houve influência positiva relevante também de produtos alimentícios (0,9%), veículos (2,0%), produtos químicos (1,3%), equipamentos de informática (4,1%) e artigos do vestuário e acessórios (3,8%). Na direção oposta, entre as 13 atividades com perdas, os principais impactos negativos foram de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-3,9%) e produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-10,8%). Comparação com outubro de 2024

Segundo a pesquisa do IBGE, o recuo de 0,5% na indústria brasileira em outubro de 2025 ante outubro de 2024 foi puxado, sobretudo, pelas perdas em coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-10,7%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-8,4%). Em outubro de 2025 ante igual mês de 2024, houve recuo na produção de 15 dos 25 ramos investigados. Houve contribuições negativas relevantes também de farmacêuticos (-9,3%), produtos de metal (-5,9%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-6,3%), impressão e reprodução de gravações (-18,7%), produtos de madeira (-10,7%), produtos químicos (-1,0%) e artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (-4,3%). "Vale citar que outubro de 2025 (23 dias) teve o mesmo número de dias úteis que igual mês do ano anterior", lembrou o IBGE.

Na direção oposta, entre as nove atividades com expansão, as maiores influências positivas partiram de indústrias extrativas (10,1%) e de produtos alimentícios (5,3%). Outros impactos significativos foram registrados em manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (10,1%), outros equipamentos de transporte (8,3%), máquinas e equipamentos (2,7%) e produtos têxteis (5,9%). Difusão