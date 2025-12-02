Dólar à vista recua de olho em produção industrial fraca e BCs no radar

O dólar opera em queda no mercado à vista na manhã desta terça-feira, 2, após subir perto de R$ 5,36 na véspera, mas já desacelera perdas ante o real, em meio à possível de demanda para remessas de fim de ano ao exterior e ajustes à valorização externa da divisa americana ante pares fortes e algumas emergentes. A moeda americana alivia em meio aos dados fracos da produção industrial, valorização do minério de ferro e expectativas de manutenção da Selic e corte de juros pelo Fed em reuniões dos bancos centrais brasileiro e dos EUA na próxima semana.

Um viés positivo dos rendimentos dos Treasuries e a queda do petróleo limitam em meio à espera do encontro do enviado do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, com Vladimir Putin para discutir propostas para encerrar a guerra na Ucrânia. A produção industrial caiu 0,5% em outubro na comparação anual, enquanto a mediana das projeções era de alta de 0,2%, com piso de -0,5% e teto de +1,8%. Frente a setembro, houve avançou 0,1% em outubro, abaixo da mediana positiva de 0,3%. No acumulado do ano, a indústria sobe 0,8% e registra alta de 0,9% em 12 meses. Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta terça-feira mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria em todos os cenários de primeiro e segundo turno testados para 2026, embora com margens menores em relação aos levantamentos anteriores. O empresariado brasileiro se mantém confiante de que o Banco Central (BC) inicie um ciclo de queda da taxa básica de juros, a Selic, em 2026, apesar da postura mais conservadora demonstrada ontem e em outras ocasiões pelo presidente da instituição, Gabriel Galípolo.