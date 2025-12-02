Dólar à vista recua de olho em produção industrial fraca e BCs no radar
O dólar opera em queda no mercado à vista na manhã desta terça-feira, 2, após subir perto de R$ 5,36 na véspera, mas já desacelera perdas ante o real, em meio à possível de demanda para remessas de fim de ano ao exterior e ajustes à valorização externa da divisa americana ante pares fortes e algumas emergentes.
A moeda americana alivia em meio aos dados fracos da produção industrial, valorização do minério de ferro e expectativas de manutenção da Selic e corte de juros pelo Fed em reuniões dos bancos centrais brasileiro e dos EUA na próxima semana.
Um viés positivo dos rendimentos dos Treasuries e a queda do petróleo limitam em meio à espera do encontro do enviado do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, com Vladimir Putin para discutir propostas para encerrar a guerra na Ucrânia.
A produção industrial caiu 0,5% em outubro na comparação anual, enquanto a mediana das projeções era de alta de 0,2%, com piso de -0,5% e teto de +1,8%. Frente a setembro, houve avançou 0,1% em outubro, abaixo da mediana positiva de 0,3%. No acumulado do ano, a indústria sobe 0,8% e registra alta de 0,9% em 12 meses.
Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta terça-feira mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria em todos os cenários de primeiro e segundo turno testados para 2026, embora com margens menores em relação aos levantamentos anteriores.
O empresariado brasileiro se mantém confiante de que o Banco Central (BC) inicie um ciclo de queda da taxa básica de juros, a Selic, em 2026, apesar da postura mais conservadora demonstrada ontem e em outras ocasiões pelo presidente da instituição, Gabriel Galípolo.
O IPC-S acelerou no fim de novembro, passando de 0,23% para 0,28% na quarta quadrissemana, segundo a FGV. Quatro das sete capitais pesquisadas registraram alta no ritmo de inflação.
O ministro das Comunicações, Siqueira Filho, afirmou que a regulamentação das redes sociais segue como uma das prioridades do governo federal e que um grupo interministerial trabalha na elaboração do texto que será enviado ao Congresso.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente