Ary Mattos Filho, jurista e ex-presidente da CVM, morre aos 85 anos

Morreu na noite da segunda-feira, 1º de dezembro, o jurista Ary Oswaldo Mattos Filho, em decorrência de questões pulmonares, aos 85 anos. Conhecido por sua atuação na área de mercado de capitais, foi sócio-fundador de um dos maiores escritórios de advocacia do País, que carrega seu sobrenome. Além da fundação do escritório, foi presidente da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM), presidente da Comissão Federal para a Reforma Fiscal e membro do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Também atuou no conselho diretor da Fundação Getulio Vargas (FGV) e foi diretor e professor na Escola de Direito e da Escola de Administração da FGV-SP. Em 1973, se tornou doutor em direito tributário pela Universidade de São Paulo (USP), com um pós-doutorado na Harvard Law School, nos Estados Unidos. Roberto Quiroga, sócio-fundador do escritório Mattos Filho e colega próximo de Ary, afirmou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que, além de um grande professor e um brilhante advogado, Mattos Filho foi um ser humano muito generoso. "As oportunidades que ele nos proporcionou - professores e advogados - mudaram as nossas vidas. Seremos sempre gratos por isso", diz. Em uma entrevista publicada pelo escritório, em comemoração de 30 anos de fundação, Ary Mattos Filho afirmou: "Aprendemos a consertar o avião em voo. Nunca tivemos medo de empreender, ampliar as áreas, investir no escritório. E essa é uma característica: ou você acredita naquilo que está fazendo, ou fica timorato e a coisa não anda. O Mattos Filho nunca titubeou em assumir riscos, mas de forma controlada, que vinha da conversa que tínhamos sempre."

Mattos Filho foi reconhecido como referência na área jurídica de mercado de capitais. Em nota de pesar pelo seu falecimento, a FGV Direito SP, onde lecionou por 30 anos, publicou que, apesar das dificuldades do cenário nacional, Mattos Filho conseguiu levar a cabo, na CVM, avanços que construíram as bases do atual mercado de capitais brasileiro. "Foi na sua gestão que o mercado acionário do País foi aberto para investidores estrangeiros, passo fundamental para o processo de globalização que ocorreu nos anos seguintes. Um dos exemplos disso foi o chamado Anexo IV, que permitiu que empresas brasileiras lançassem papéis de renda variável em bolsas de valores no exterior e que investidores estrangeiros pudessem comprar ações em bolsas brasileiras diretamente", diz a nota. A CVM, órgão que Mattos Filho presidiu entre 1990 e 1992, afirma que o advogado contribuiu de forma relevante para o fortalecimento institucional e para o aprimoramento da regulação do mercado de capitais brasileiro ao longo de sua gestão. "A CVM registra seu reconhecimento e agradecimento pelo competente e dedicado trabalho desenvolvido por Ary Oswaldo Mattos Filho, tanto no âmbito desta Autarquia quanto em prol do desenvolvimento do mercado de capitais em nosso País", diz.