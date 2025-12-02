Argentina Flybondi investe US$ 1,7 bi para compra de até 35 aviões Airbus e Boeing

A Flybondi, aérea low cost da Argentina, assinou um memorando de entendimentos (MOU) com a Airbus e a Boeing para a compra de até 35 aeronaves, em um investimento estimado em US$ 1,7 bilhão. A expectativa é que a nova frota permita ampliar a operação da companhia na região, incluindo novos destinos no Brasil, sobretudo no Nordeste. O aporte será liderado pelo principal acionista da Flybondi, o fundo norte-americano COC Global Enterprise.

O negócio inclui 25 pedidos firmes e 10 opções de compra, permitindo à low cost ampliar sua frota em até 230% nos próximos quatro anos. As primeiras entregas estão previstas para o fim de 2027, com os A220 chegando até 2029 e os 737 MAX 10 até 2030. Do total, 15 unidades serão do Airbus A220-300, com possibilidade de aquisição de outras cinco, o que tornará a Flybondi a primeira operadora do modelo na América Latina. A empresa também encomendou 10 Boeing 737 MAX 10, com opção para mais cinco. Com as novas aeronaves, a companhia pretende ampliar a oferta de assentos nas rotas domésticas, expandir destinos e reduzir emissões, segundo o CEO da Flybondi, Mauricio Sana.

"A nova frota permitirá consolidar mercados fora da Argentina e abrir novas oportunidades na América Latina e no Caribe ao longo dos próximos cinco anos", afirmou o executivo durante coletiva de imprensa. No caso do Brasil, Sana vê oportunidades no Nordeste. "Já falamos sobre o potencial de conectar Argentina a essa região do Brasil. Com a nova frota, teremos condições técnicas para isso, mas ainda precisamos estudar", disse, sem detalhar prazos ou destinos. Além do Brasil, o executivo mencionou potencial de expansão no Paraguai e no Peru, com a retomada e o lançamento de rotas para Assunção e o início da ligação Iguazú-Lima. Sana também não descartou avaliar, no futuro, oportunidades na Colômbia e na Bolívia, condicionadas ao ambiente regulatório.

Atualmente, a Flybondi opera 32 rotas, sendo 22 domésticas e 10 internacionais. São 23 destinos atendidos, incluindo cidades no Brasil, Paraguai e, desde esta semana, Peru. No País, a empresa já voa para Rio de Janeiro, Florianópolis, Salvador e Maceió. Consolidação e competição Em meio à onda de consolidações no setor, Sana negou que a Flybondi esteja avaliando fusões ou integrações com outros grupos. "Não temos planos de fusões ou consolidações. A independência é o que permite apostar em projetos como este. Pelo menos pelos próximos três ou quatro anos, seguiremos independentes", disse.