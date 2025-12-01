Strategy chega a 650 mil bitcoins em reservas e revisa guidance para 2025 com queda em cripto

Em comunicado, a empresa anunciou ainda a criação de uma reserva em dólar de US$ 1,44 bilhão, destinada a garantir o pagamento de dividendos de ações preferenciais e juros da dívida.

A Strategy informou ter adquirido 130 bitcoins por cerca de US$ 11,7 milhões, ao preço médio de US$ 89.960, elevando suas reservas para 650 mil bitcoins, comprados por aproximadamente US$ 48,38 milhões.

Segundo a Strategy, a reserva foi financiada pela venda de ações ordinárias classe A e deve inicialmente cobrir pelo menos doze meses de seus dividendos, com a meta de chegar a 24 meses.

A Strategy também revisou suas projeções para 2025, após a queda recente do preço do bitcoin. A nova faixa assumida para o ativo para o fim de 2025 é de US$ 85 mil a US$ 110 mil.

Com isso, a guidance passou a prever resultado operacional entre perdas de US$ 7,0 bilhões e ganhos de US$ 9,5 bilhões resultado líquido entre perda de US$ 5,5 bilhões e lucro de US$ 6,3 bilhões, além de resultado por ação entre recuo de US$ 17 e ganhos de US$ 19.

A empresa reiterou que, devido à contabilização dos criptoativos a valor justo, seus resultados são "extremamente sensíveis" ao preço do bitcoin e podem variar "materialmente".