Smartfit: conselho aprova R$ 502,7 Mi em JCP, a R$ 0,84 por ação; "ex" em 8/12

O pagamento ocorrerá no dia 13 de janeiro de 2026. Terão direito a receber os acionistas detentores de ordinárias da companhia na data base de 5 de dezembro, sendo que as ações, a partir de 8 do mesmo mês, serão negociadas na bolsa de valores "ex" juros sobre capital próprio.

O conselho de administração da Smartfit aprovou a distribuição de R$ 502.723.875,51 brutos em juros sobre o capital próprio (JCP), correspondendo a R$ 0,8417349145 por ação. O montante representa um valor líquido total de R$ 427.315.294,18, equivalente a R$ 0,715474677 por papel.

Aumento de Capital

A empresa recebeu também a aprovação do aumento do capital privado de, no mínimo, R$ 81.798.426,32 ou 4.102.228 ações e, no máximo, R$ 376.463.032,54, ou 18.879.791 ações.

O preço de emissão será de R$ 19,94 por ação. Os acionistas terão direito de preferência para subscrever ações na proporção de 0,0316113500 nova ação ordinária para cada uma ação de que forem titulares no fechamento do pregão da B3 do dia 5 de dezembro.

As ações de emissão da companhia negociadas ex-direito de subscrição a partir de 8 de dezembro de 2025 (inclusive). Em termos porcentuais, cada acionista poderá subscrever uma quantidade de novas ações que representem 3,16% do número de ações de que for titular no fechamento do pregão da B3 na data de corte.