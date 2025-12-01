Projeto de reestruturação de cargos do governo Lula tem despesa estimada de R$ 4,2 bi em um ano

Reajustes concedidos a servidores do Poder Executivo e a reestruturação e criação de novos cargos terão um impacto de R$ 4,2 bilhões no Orçamento do ano que vem, afirmou o Ministério da Gestão, em nota divulgada nesta segunda-feira, 1º. Os reajustes estão contidos em projeto de lei encaminhado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso nesta segunda-feira, 1º. O impacto já está estimado no Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 enviado ao Congresso em agosto deste ano. Ao todo, cerca de 200 mil servidores, da ativa e aposentados, serão atendidos com o projeto de lei. Cerca de 157 mil servidores são da ativa e 44 mil são aposentados.

O projeto cria 8.825 cargos efetivos, sendo 8.600 para as universidades federais e 225 para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os cargos serão preenchidos conforme forem realizados os concursos públicos. Segundo o Ministério da Gestão, o projeto "representa um esforço adicional para modernizar e aprimorar a gestão de pessoas da administração pública federal e reter profissionais qualificados, ao reduzir a assimetria entre salários de diferentes carreiras". A pasta cita a criação de uma nova carreira chamada de "transversal", por ter uma atuação que vai além de um único ministério e aglutinar diferentes cargos de suporte da administração federal. "Essa carreira reunirá profissionais que hoje atuam em cargos como os de administrador, analista técnico-administrativo, arquivista, bibliotecário, contador, técnico em comunicação social, entre outros. Essa aglutinação promoverá equilíbrio salarial entre esses cargos para tornar essa carreira mais compatível com outras carreiras do Poder Executivo federal, aumentando a retenção desses profissionais, que são fundamentais para a melhoria contínua da eficiência administrativa dos órgãos e da prestação dos serviços públicos à sociedade", afirmou o ministério.