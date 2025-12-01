Dólar sobe e fecha perto de R$ 5,36 com pressão de remessas

Depois de oscilações contidas pela manhã, o dólar ganhou força ao longo da tarde e encerrou esta segunda-feira, 1º, em alta de 0,46%, a R$ 5,3593, após máxima a R$ 5,3613. Operadores atribuíram o tropeço do real a um aumento da procura pela moeda americana no mercado local para envio de recursos ao exterior, como lucros e dividendos. O diretor da Tesouraria do Travelex Bank, Marcos Weigt, avalia que, passada a rolagem de contratos futuros na virada do mês, já se verifica uma demanda maior por "dólar spot" para as remessas de fim de ano. "Prova disso é a abertura do cupom cambial curto. Essa pressão deve durar o mês todo, mas não vejo uma alta muito grande do dólar", afirma o tesoureiro, ressaltando que o Banco Central tende a intervir.

A perspectiva de analistas ouvidos pela Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, é que o BC possa, além de rolar linhas existentes, promover oferta de novas linhas com compromisso de recompra. Estaria no radar também a realização de oferta conjunta de dólar à vista com swap cambial reverso, operação apelidada de "casadão". Pela manhã, em evento da XP, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a defender o regime de câmbio flutuante e repetiu que a autarquia intervém no mercado de câmbio apenas em casos de "disfuncionalidade". Lá fora, o índice DXY - que mede o desempenho do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes - operava em ligeira queda no fim da tarde, ao redor dos 99,400 pontos. Entre indicadores, o índice de atividade industrial (PMI, na sigla em inglês) dos EUA, elaborado pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês), caiu para 48,2 em novembro, ante 48,7 em outubro. A expectativa era de alta a 49,2. Destaque para a valorização de mais de 0,40% do iene, após o presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, sinalizar a possibilidade de aumento de juros em sua próxima reunião de política monetária (dias 18 e 19). Um eventual fortalecimento adicional do iene poderia levar a desmonte parcial de operações de carry trade, tirando parte do fôlego das divisas latino-americanas. Moedas como o real e o peso colombiano tropeçaram apesar da valorização da alta de mais de 1% do petróleo e do minério de ferro.

O gestor de fundos multimercados da AZ Quest, Eduardo Aun, vê um efeito "muito marginal" da provável alta de juros no Japão sobre a dinâmica das divisas latino-americanas, que sofrem um ajuste muito pequeno após um desempenho positivo na semana passada. "A sinalização mais recente do Federal Reserve favorece moedas emergentes, que podem ter uma boa performance até o fim do ano, embora sem grandes movimentos", afirma Aun. O gestor diz "não ter dúvidas" de que haverá um corte de 25 pontos-base na taxa básica de juros americana na semana que vem, após ajuste recente na comunicação do Fed. Ele lembra que o BC americano saiu da reunião de política monetária de outubro dividido sobre seus próximos passos, algo ressaltado pelo chairman Jerome Powell. Nas últimas semanas, contudo, diversos dirigentes do Fed deram sinais claros de redução nos juros.