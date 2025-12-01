Após aquisição da GLP, Ares unifica empreendimentos sob a marca Marq Logistics
A Ares Management anunciou nesta segunda-feira, 1, a adoção do nome Marq Logistics para todas as suas empresas de empreendimentos imobiliários logísticos ao redor do mundo. A medida ocorre após a Ares concluir, em março, a aquisição dos negócios da GLP, gigante de galpões logísticos. A operação abrangeu os negócios da GLP em todo o mundo, inclusive no Brasil, deixando apenas os imóveis da China de fora. O negócio foi avaliado em US$ 3,7 bilhões, pagos em ações e dinheiro.
A Ares Real Estate é uma das maiores gestoras imobiliárias do mundo, com aproximadamente US$ 110 bilhões em ativos sob gestão. Por sua vez, a Marq terá portfólio de cerca de 2 mil propriedades, totalizando cerca de 55 milhões de metros quadrados.
No Brasil, a Marq (antiga GLP) administra 3,2 milhões de metros quadrados de área bruta locável, sendo 2,3 milhões de área já construída e 0,9 milhão em desenvolvimento. Ao todo, são 55 empreendimentos nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
"A chegada da Marq ao Brasil reforça o nosso compromisso com inovação, sustentabilidade e excelência operacional no setor de logística, alinhando o mercado brasileiro à escala global da Ares", afirmou Mauro Dias, sócio e Head de Real Estate no Brasil da Ares Management, e anteriormente presidente da GLP Brasil.