Após aquisição da GLP, Ares unifica empreendimentos sob a marca Marq Logistics

A Ares Management anunciou nesta segunda-feira, 1, a adoção do nome Marq Logistics para todas as suas empresas de empreendimentos imobiliários logísticos ao redor do mundo. A medida ocorre após a Ares concluir, em março, a aquisição dos negócios da GLP, gigante de galpões logísticos. A operação abrangeu os negócios da GLP em todo o mundo, inclusive no Brasil, deixando apenas os imóveis da China de fora. O negócio foi avaliado em US$ 3,7 bilhões, pagos em ações e dinheiro.

A Ares Real Estate é uma das maiores gestoras imobiliárias do mundo, com aproximadamente US$ 110 bilhões em ativos sob gestão. Por sua vez, a Marq terá portfólio de cerca de 2 mil propriedades, totalizando cerca de 55 milhões de metros quadrados.