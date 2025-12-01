Airbus conclui reparos na maioria das aeronaves A320

A Airbus informou que finalizou os reparos da maior parte das aeronaves A320 que precisavam de ajustes para evitar possíveis falhas de dados causadas por radiação solar.

Na semana passada, autoridades reguladoras exigiram ajustes de software e hardware depois de detectarem que uma intensa radiação solar corrompera dados usados nos sistemas de controle de voo de um A320 da JetBlue Airways, em outubro. O problema provocou uma queda súbita de altitude, obrigando o voo Cancún-Newark a desviar para um pouso de emergência no aeroporto de Tampa, na Flórida.