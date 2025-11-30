Salário teve o maior peso na redução da desigualdade, diz estudo

Metade da redução da desigualdade no ano passado veio da renda do trabalho / Crédito: FCO FONTENELE

Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apontou que o índice de Gini, que mede a desigualdade, atingiu em 2024 seu menor patamar na série histórica iniciada em 1995, graças em grande parte ao mercado de trabalho e aos salários pagos aos trabalhadores. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Embora ainda sem os dados de 2025, a expectativa do governo é que esses resultados melhorem ainda mais em 2026, devido a novas medidas, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês e as alíquotas menores para quem recebe até R$ 7.350. O estudo levou em consideração também dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que apontam que as médias das rendas familiares, que soma todas as fontes, tiveram elevações similares ao do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Isso demonstra, conforme o levantamento, que a riqueza gerada no País está sendo distribuída de forma menos desigual. "O indicador [de renda domiciliar ] se recuperou com o triênio de maior crescimento do poder de compra médio dos brasileiros desde o Plano Real, acumulando alta de mais de 25%, isto é, 7,8% ao ano entre 2021 e 2024. Neste último ano, a renda média alcançou o maior valor da história (R$ 2.015 por pessoa, em preços médios de 2024)”, diz trecho do estudo do Ipea.

“A recuperação da renda média nos últimos anos acompanhou a do PIB per capita, que voltou a crescer mais no Brasil do que no resto do mundo em 2022, 2023 e 2024, o que não ocorria desde 2013", prossegue o texto. A política de valorização do salário mínimo também é apontada como um fator por trás da redução da desigualdade. Ela estabelece que o mínimo deve ser feito com aumentos anuais decorrentes da soma do crescimento do PIB de dois anos antes e a inflação do ano anterior. O aumento do salário mínimo acaba tendo influência também sobre os demais salários pagos no mercado de trabalho, conforme apontam estudos do IBGE e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).