PIB do Canadá tem alta anualizada de 2,6% no 3º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá cresceu a uma taxa anualizada de 2,6% no terceiro trimestre de 2025, informou a Statcan, a agência de estatísticas do país.

O PIB real cresceu 0,6% no terceiro trimestre de 2025, ante os três meses anteriores. Analistas ouvidos pela FactSet previam alta de 0,5% no período.