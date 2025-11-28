Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PIB da Itália avança 0,1% no 3º trimestre ante 2º trimestre, aponta levantamento final

Autor Agência Estado
O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália avançou 0,1% no terceiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo levantamento final divulgado nesta sexta-feira, 28, pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam estabilidade no período, e da leitura preliminar.

Na comparação anual, o PIB italiano cresceu 0,6% entre julho e setembro, informou o Istat.

O número superou a primeira leitura, que apontou alta de 0,4%.

