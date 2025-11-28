Pesquisa Ipsos: 64% pretendem gastar mais de R$ 500 na Black Friday 2025

Segundo pesquisa da Ipsos, 9 em cada 10 pessoas planejam fazer compras na Black Friday 2025. Destes, 64% afirmou que pretende gastar mais de R$ 500 no evento.

Os eletrônicos lideram a lista dos produtos que os participantes desejam adquirir (67%). Em seguida estão os itens de beleza e cuidados pessoais (63%), eletrodomésticos (63%), moda e acessórios (58%) e cama, mesa e banho (44%).