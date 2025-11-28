Para BC, sequência de déficit nas estatais mostra que tendência da dívida líquida é de aumento

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, afirmou nesta sexta-feira, 28, que a sequência de déficits primários nas estatais registrada nos últimos anos mostra uma tendência de aumento da dívida líquida. Ele observou que de janeiro a outubro de 2025 o déficit acumulado pelas estatais somou R$ 7,4 bilhões. Em 2024, a rubrica registrou rombo de R$ 8 bilhões, e, em 2023, de R$ 2,3 bilhões.

"Essa sequência de déficit mostra que, de fato, a tendência da dívida líquido é de aumento", disse Rocha.