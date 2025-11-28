Destaques da noite: Petrobras anuncia dividendos ordinários entre US$ 45 bi e US$ 50 bi

São Paulo, 28/11/2025 - Veja o resumo das reportagens que foram destaque na noite e na madrugada. Para mais detalhes, confira a íntegra da notícia na data e no horário informados: 22:13 - PETROBRAS/PE 26-30: DIVIDENDOS ORDINÁRIOS FICAM ENTRE US$ 45 BI E US$ 50 BI

Por Denise Luna e Gabriela da Cunha Rio, 27/11/2025 - A Petrobras divulgou há pouco o seu plano de negócios (PN) para o período de 2026-2030. A estatal prevê que a geração de caixa para os próximos cinco anos ficará entre US$ 190 bilhões e US$ 220 bilhões. A estimativa da empresa para a remuneração dos acionistas é de dividendos ordinários entre US$ 45 bilhões e US$ 50 bilhões, de acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 22:45 - PETROBRAS/PE 26-30: INVESTIMENTO EM TRANSIÇÃO ENERGÉTICA SOMA US$ 13 BILHÕES Por Denise Luna e Gabriela da Cunha

Rio, 27/11/2025 - A Petrobras projeta investir US$ 13 bilhões em transição energética nos próximos cinco anos, de acordo com o plano de negócios para o período. A cifra voltada a gás natural, biocombustíveis e iniciativas de baixo carbono representa 12% do investimento total e 8% do investimento em Implantação. 03:40 - TRUMP PROMETE "PAUSAR PERMANENTEMENTE" MIGRAÇÃO DE PAÍSES POBRES Por Sergio Caldas*

São Paulo, 28/11/2025 - O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu "pausar permanentemente a migração" de países mais pobres em um discurso contundente contra imigrantes, publicado em sua plataforma Truth Social. A postagem veio após o tiroteio de quarta-feira (26) que vitimou dois membros da Guarda Nacional, enviados para patrulhar Washington, D.C. sob ordens de Trump. 04:05 - ALEMANHA: VENDAS NO VAREJO CAEM 0,3% EM OUTUBRO ANTE SETEMBRO; PREVISÃO +0,1% Por Sergio Caldas

São Paulo, 28/11/2025 - As vendas no varejo da Alemanha caíram 0,3% em outubro ante setembro, segundo dados publicados hoje pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,1% nas vendas do período. 04:52 - FRANÇA/INSEE: PIB SOBE 0,5% NO 3TRI25 ANTE 2TRI25, CONFIRMA REVISÃO Por Patricia Lara e Sergio Caldas