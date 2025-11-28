Destaques da noite: Petrobras anuncia dividendos ordinários entre US$ 45 bi e US$ 50 bi
São Paulo, 28/11/2025 - Veja o resumo das reportagens que foram destaque na noite e na madrugada. Para mais detalhes, confira a íntegra da notícia na data e no horário informados:
22:13 - PETROBRAS/PE 26-30: DIVIDENDOS ORDINÁRIOS FICAM ENTRE US$ 45 BI E US$ 50 BI
Por Denise Luna e Gabriela da Cunha
Rio, 27/11/2025 - A Petrobras divulgou há pouco o seu plano de negócios (PN) para o período de 2026-2030. A estatal prevê que a geração de caixa para os próximos cinco anos ficará entre US$ 190 bilhões e US$ 220 bilhões. A estimativa da empresa para a remuneração dos acionistas é de dividendos ordinários entre US$ 45 bilhões e US$ 50 bilhões, de acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
22:45 - PETROBRAS/PE 26-30: INVESTIMENTO EM TRANSIÇÃO ENERGÉTICA SOMA US$ 13 BILHÕES
Por Denise Luna e Gabriela da Cunha
Rio, 27/11/2025 - A Petrobras projeta investir US$ 13 bilhões em transição energética nos próximos cinco anos, de acordo com o plano de negócios para o período. A cifra voltada a gás natural, biocombustíveis e iniciativas de baixo carbono representa 12% do investimento total e 8% do investimento em Implantação.
03:40 - TRUMP PROMETE "PAUSAR PERMANENTEMENTE" MIGRAÇÃO DE PAÍSES POBRES
Por Sergio Caldas*
São Paulo, 28/11/2025 - O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu "pausar permanentemente a migração" de países mais pobres em um discurso contundente contra imigrantes, publicado em sua plataforma Truth Social. A postagem veio após o tiroteio de quarta-feira (26) que vitimou dois membros da Guarda Nacional, enviados para patrulhar Washington, D.C. sob ordens de Trump.
04:05 - ALEMANHA: VENDAS NO VAREJO CAEM 0,3% EM OUTUBRO ANTE SETEMBRO; PREVISÃO +0,1%
Por Sergio Caldas
São Paulo, 28/11/2025 - As vendas no varejo da Alemanha caíram 0,3% em outubro ante setembro, segundo dados publicados hoje pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,1% nas vendas do período.
04:52 - FRANÇA/INSEE: PIB SOBE 0,5% NO 3TRI25 ANTE 2TRI25, CONFIRMA REVISÃO
Por Patricia Lara e Sergio Caldas
São Paulo, 28/11/2025 - O Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu 0,5% no terceiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo revisão divulgada há pouco pelo Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas do país.
05:56 - BOLSAS DA ÁSIA FECHAM SEM DIREÇÃO ÚNICA E TÓQUIO GANHA PUXADO PELO SETOR INDUSTRIAL
Por Patricia Lara*
São Paulo, 28/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem sintonia nesta sexta-feira. Em Tóquio, ações de fabricantes de maquinários industriais e do setor manufatureiro se destacaram entre as altas em meio aos esforços do governo para estimular a economia. O índice Nikkei subiu 0,2%, aos 50.253,61 pontos em Tóquio.
23:59 - AXIA ENERGIA CONVOCA AGE PARA PROPOR DISTRIBUIÇÃO DE ATÉ R$ 39,9 BILHÕES EM RESERVAS
Por Amélia Alves
São Paulo, 27/11/2025 - A Axia Energia (ex-Eletrobras) convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 19 de dezembro com o objetivo de submeter aos acionistas uma ampla reorganização societária que permitirá a distribuição de parte ou da totalidade dos R$ 39,9 bilhões acumulados em reservas de lucro até o terceiro trimestre de 2025.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente