Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CME: problema de refrigeração em data center paralisa mercados EBS & Direct

CME: problema de refrigeração em data center paralisa mercados EBS & Direct

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Patricia Lara

São Paulo, 28/11/2025 - Uma falha interrompeu as negociações nas plataformas do CME Group, afetando operações de câmbio, commodities, títulos do Tesouro e algumas ações.

"Devido a um problema de refrigeração nos centros de dados da CyrusOne, nossos mercados EBS Market e Direct estão temporariamente suspensos", informou o CME Group nesta sexta-feira. "Nossa equipe de suporte está trabalhando para resolver o problema em breve", segundo o comunicado.

O EBS Market é uma plataforma de negociação de câmbio anônima e regulamentada, que conecta compradores e vendedores de todo o mundo para a negociação de moedas spot e não-entregáveis (non deliverable).

Contato: patricia.andrioli@Estadão.co

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar