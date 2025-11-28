CME: problema de refrigeração em data center paralisa mercados EBS & Direct

São Paulo, 28/11/2025 - Uma falha interrompeu as negociações nas plataformas do CME Group, afetando operações de câmbio, commodities, títulos do Tesouro e algumas ações.

"Devido a um problema de refrigeração nos centros de dados da CyrusOne, nossos mercados EBS Market e Direct estão temporariamente suspensos", informou o CME Group nesta sexta-feira. "Nossa equipe de suporte está trabalhando para resolver o problema em breve", segundo o comunicado.

O EBS Market é uma plataforma de negociação de câmbio anônima e regulamentada, que conecta compradores e vendedores de todo o mundo para a negociação de moedas spot e não-entregáveis (non deliverable).

