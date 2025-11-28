BC: setor público tem superávit primário de R$ 32,392 bi em outubro

O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve superávit primário de R$ 32,392 bilhões em outubro, após um saldo negativo de R$ 17,452 bilhões em setembro, informou o Banco Central. Em outubro de 2024, o superávit foi de R$ 36,883 bilhões.

O resultado foi menor do que indicava a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de superávit de R$ 34,10 bilhões. As estimativas do mercado iam de R$ 30,600 bilhões a R$ 37,100 bilhões.